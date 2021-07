È andato di matto tra gli ambulatori del Policlinico di San Donato Milanese tanto da arrivare ad accoltellare un medico chirurgo di 65 anni. Stando a quanto riferiscono i carabinieri, un paziente di 75 anni verso le 13.40 di oggi lunedì 12 luglio si trovava tra i corridoi perché doveva fare una visita vascolare di controllo: colto da un raptus di rabbia ha impugnato un coltello da cucina e ha inferto una coltellata al medico alla coscia destra. Il colpo ha lesionato l'arteria femorale: la situazione è apparsa subito grave tanto che il medico è stato trasportato in codice rosso in sala operatoria. Dopo alcune ore, non sarebbe in pericolo di vita ma resta in prognosi riservata.

L'anziano paziente ha già precedenti per minaccia e ingiuria

Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della stazione di San Donato Milanese che hanno fatto scattare le manette per il 75enne: l'anziano paziente è stato fermato e arrestato per tentato omicidio mentre il coltello, con lama lunga circa 20 centimetri, è stato messo sotto sequestro. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che il 75enne era già noto alle forze dell'ordine: su di lui infatti sono stati registrati precedenti per minaccia e ingiuria. E ancora: si è accertato che l'aggressore era stato visitato un mese fa e che oggi si è sottoposto a una visita di controllo. Una volta con il medico non è stato soddisfatto dalle parole di questo al termine della visita e così lo ha accoltellato. Ora i militari sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto: da capire prima di tutto perché e come l'anziano fosse in possesso di un coltello con quella lama in ospedale. Quello che è certo è che quanto accaduto ha provocato paura tra i corridoi oltre che una forte preoccupazione nei confronti del medico che fortunatamente l'immediato trasporto in sala operatoria gli ha salvato la vita. Non risultano altri feriti.