No vax si presenta con il certificato del vicino e pretende green pass: denunciato Si è presentato al centro vaccinale di Binasco (Milano) con il certificato vaccinale del vicino e ha preteso il green pass. Peccato che in realtà non si è mai sottoposto al vaccino. L’uomo, un 40enne, è stato quindi denunciato ai carabinieri: i militari cercheranno di capire se il certificato sia stato venduto, rubato o se ci fosse un accordo tra i due.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Non si è mai sottoposto al vaccino, ma questo non lo ha fermato dal presentarsi al centro vaccinale con un certificato non suo e pretendere che gli venisse rilasciato il green pass: è successo al centro vaccinale di Binasco – in provincia di Milano – dove un uomo di quarant'anni è stato denunciato ai carabinieri. Il fatto si è verificato giovedì scorso, ma è stato reso noto solo oggi. L'hub, che faceva parte dei centri dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Melegnano e della Martesana, è stato chiuso.

Le urla del 40enne: "Che pasticcio avete fatto?"

Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, il 40enne – una volta arrivato sul posto – avrebbe iniziato a urlare: "Che pasticcio avete fatto?". Subito dopo avrebbe affermato che sul suo certificato di vaccinazione sarebbe stato riportato un nome non suo e non sarebbe stata inserita la certificazione della seconda dose. Gli addetti hanno quindi iniziato a svolgere tutti i controlli necessari: dalle analisi è emerso che il 40enne non aveva mai ricevuto il vaccino in quell'hub.

I carabinieri indagano sul caso

Sarebbe risultato anzi che il documento non apparteneva a lui, ma al suo vicino di casa che invece aveva ricevuto la prima dose. I dipendenti hanno quindi denunciato il fatto ai carabinieri. I militari, intervenuti sul posto, hanno avviato immediatamente le indagini: adesso svolgeranno tutti gli accertamenti per capire se il certificato sia stato venduto dal vicino al 40enne o se quest'ultimo glielo ha rubato o se invece ci sia stato un accordo tra i due. I carabinieri, una volta raccolte tutte le testimonianze, cercheranno di far luce sul mistero.