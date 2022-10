“Niente messe in settimana e luci spente sul sagrato”: la scelta di due chiese contro il caro-bollette Alcune parrocchie di Milano stanno cercando di abbattere il caro-bollette con alcuni accorgimenti: a Legnano e Vanzaghello, per esempio, hanno sospeso le messe infrasettimanali e spento le luci sul sagrato.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Il caro-bollette costringe anche le parrocchie a rivedere i propri consumi. Quelle di Legnano e Vanzaghello, entrambe nell'hinterland di Milano, hanno deciso di sospendere le messe infrasettimanali e ridurre l'illuminazione durante le messe domenicali. Dopo la mezzanotte invece resteranno spente. Le misure sono state adottate già diversi giorni fa e, almeno per il momento, non ci sarà alcun passo indietro.

Aumento del trenta per cento sulla bolletta

La Caritas Diocesana ha infatti dovuto fare i conti con un aumento del trenta per cento sulla propria bolletta. E in attesa di capire quali misure si potrà prendere nel lungo termine, è intanto necessario agire nel breve. Il responsabile del gruppo di acquisto della diocesi, Davide Ferrari, afferma che attualmente l'unica soluzione è non consumare.

I consigli della Diocesi per risparmiare

Suggerisce quindi di ritardare l'accensione del riscaldamento di tredici giorni, per tre giorni ridurne l'accensione e abbassare l temperatura di un grado. L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha detto che pur potendo intraprendere piccoli rimedi per alleviare l'impatto è necessario che "le istituzioni nazionali e europee prendere sul serio queste cose".

Il progetto di Caritas Ambrosiana per le famiglie in difficoltà

Intanto la Caritas Ambrosiana ha avviato un progetto per aiutare le famiglie in difficoltà, tra le più colpite dal caro-energia, a risparmiare sulle bollette. Ha infatti creato a Quarto Oggiaro un percorso di formazione: alcuni educatori assisteranno le persone, cercando di studiare con loro un programma che li sosterrà nell'abbattimento dei costi.