Dona un milione di euro alla parrocchia e chiede di restare anonimo, il sacerdote: "I soldi sono per i fedeli" Nella parrocchia di San Zero a Olgiate Molgora sono arrivati un milione di euro da un benefattore rimasto anonimo. Il parroco: "Mi sono arrivati direttamente sul conto e sono per i fedeli, mica per me".

A cura di Matilde Peretto

La parrocchia di San Zeno (foto presa da Facebook)

A Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, un benefattore ha donato un milione di euro alla parrocchia. Lo ha annunciato il parroco di San Zeno, don Giancarlo Cereda, dicendo: "L'eredità è arrivata direttamente sul conto". Il dono, infatti, è stato fatto da un signore deceduto che ha voluto devolvere il suo patrimonio in occasione del 30esimo anniversario di attività di don Giancarlo.

L'inaspettata donazione da 1 milione di euro

"C'è qualcuno che mi ha sostenuto, perché nel testamento, prima di morire mi ha lasciato i soldi", racconta don Giancarlo mentre traccia il bilancio della sua attività pastorale: "Ve lo devo dire, perché i soldi non sono mica per me, sono per voi. Mi sono arrivati sul conto un milione di euro".

Infatti, come riportato da Il Giorno, nei piani del parroco, i soldi sono destinati ai fedeli, soprattutto ai giovani e ai poveri della comunità di San Zeno a Olgiate Molgora, in provincia di Lecco. A don Giancarlo non era mai successa una cosa del genere. Ha 84 anni e ne ha passati 59 a fare il parrocco di cui gli ultimi 30 nella parrocchia sanzenese. Trent'anni che ha festeggiato con questo dono inaspettato.

Don Giancarlo Cereda (foto presa da Facebook)

Le informazioni sul benefattore anonimo

Il parrocco non ha potuto rivelare l'identità del benefattore. Ha chiesto di poter restare anonimo. Si sa però che è morto l'anno scorso, che aveva superato gli 80 anni e che abitava nella frazione di Monticello. All'interno della comunità sanzenese non è difficile identificarlo: tutti hanno capito chi era e i parrocchiani si sono stupiti perché non sembrava un uomo troppo religioso.

In ogni caso, questo benefattore ha fatto un gesto apprezzato in quella che è una parrocchia molto seguita dai fedeli e in cui il parrocco è molto amato. La comunità possiede anche una pagina Facebook (Parrocchia S. Zeno Olgiate Molgora) da più di 800 followers e in cui vengono postate le dirette delle celebrazioni, riprese da una camera posizionata all'interno della chiesa.