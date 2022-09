Nello zaino aveva i panetti di hashish marchiati con “Holly e Benji”: fermato pusher di 19 anni Un ragazzino di 19 anni è stato fermato dalla polizia e arrestato a Milano dopo che nel suo zaino sono stati trovati alcuni panetti marchiati con “Holly e Benji”.

A cura di Ilaria Quattrone

Panetti di hashish con su la foto di due noti protagonisti di cartoni animati: è quanto hanno trovato gli agenti del commissariato Comasina, a Milano, che durante un controllo hanno arrestato un ragazzo di 19 anni. I due personaggi nient'altro non sono che i due personaggi dell'omonimo cartoon, Holly e Benji.

I ragazzi fermati durante un controllo

Il ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 15 settembre. Intorno alle 23, una pattuglia era di servizio nella periferia nord di Milano. Durante i loro controlli, hanno notato un movimento sospetto in via Brusuglio. Mentre erano sulla volante, hanno notato questi tre ragazzi. Due di loro si trovavano a piedi e uno in sella a una bicicletta.

Il 19enne aveva nello zaino un panetto da un chilo di hashish

Gli agenti hanno deciso di fermarsi e sottoporli ad alcuni controlli di routine. I due ragazzi a piedi sono riusciti a scappare. Il terzo ha provato a fuggire, ma dopo una decina di metri, è stato fermato. I poliziotti hanno voluto eseguire una perquisizione sullo zaino del 19enne. All'interno, hanno trovato alcuni pacchi chiusi con il cellophane e il nastro adesivo. All'interno c'erano panetti da un chilo di hashish.

Sul pacco c'era l'adesivo del manga che ha ispirato Holly e Benji

Il pacco aveva anche un segno di riconoscimento, l'adesivo di Capitan Tsubasa, il manga giapponese che ha poi ispirato il cartone Holly e Benji. Dagli approfondimenti è poi emerso che il 19enne avesse alcuni precedenti. Per lui quindi sono scattate le manette: adesso dovrà rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.