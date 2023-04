Nascondono più di 400mila euro in contanti nelle valigie, sequestrata metà della somma a 3 donne Provenienti da Jakarta, tre donne sono state scoperta a Malpensa con più di 400mila euro in contanti nei bagagli. Metà della somma è stata sequestrata a garanzia del pagamento della sanzione.

A cura di Enrico Spaccini

Il denaro trovato nei bagagli delle tre passeggere indonesiane (foto da guardia di finanza)

Tre passeggere del volo partito da Jakarta, in Indonesia, sono state trovate in possesso di 429.530 euro in banconote non dichiarate. A intercettarle sono stati i funzionari dell'Agenzia delle dogane e i militari della guardia di finanza all'aeroporto di Malpensa. Metà di quel denaro, ovvero 199.765 euro, è stato posto sotto sequestro a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa che arriverà formalmente nei prossimi giorni dal ministero dell'Economia e delle finanze.

Il controllo di rito all'aeroporto

Erano appena atterrate all'aeroporto di Malpensa per trascorrere un periodo di vacanza in Italia. Quando i funzionari gli hanno rivolto la domanda di rito su eventuali somme di denaro, o comunque qualche tipo di merce, da dichiarare, le tre donne, tutte cittadine indonesiane, avevano rispondo negativamente.

A quel punto, allora, sono state sottoposte a un controllo che ha scoperto diverse mazzette di banconote nascoste nei bagagli di ciascuna. Erano in gran parte banconote di grosso taglio, soprattutto da 500 e 100 euro, ma tra le mazzette c'erano anche franchi svizzeri.

Il sequestro del denaro

In tutto, avevano nascosto 429.530 euro in contanti. Considerando che la normativa italiana consente il trasporto di somme di denaro pari a 10mila euro, avrebbero dovuto provvedere alla dichiarazione prevista in casi particolari. Cosa che non hanno fatto, tentando quindi di introdurre quasi mezzo milione di euro in modo illecito.

Così, i militari della guardia di finanza hanno provveduto a sequestrare il 50 per cento delle eccedenze trasportate. Queste saranno la garanzia del pagamento della sanzione che raggiungerà formalmente le tre donne dopo il provvedimento del ministero dell'Economia e delle finanze. Dal momento della comunicazione della sanzione, le tre passeggere avranno dieci giorni di tempo per opporsi al pagamento.