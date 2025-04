video suggerito

Nascondeva 620mila euro nel doppiofondo del baule della sua Fiat 500: arrestato 52enne La Polizia di Milano ha fermato un 52enne che nascondeva 650mila euro in un doppiofondo del bagagliaio della sua Fiat 500. L'uomo, che non ha saputo spiegare l'origine dei contanti, è stato arrestato per ricettazione.

Immagine di repertorio

Un uomo è stato arrestato per ricettazione alla periferia di Milano: quando i poliziotti hanno controllato la sua automobile, una Fiat 500, hanno trovato un doppio fondo nel bagagliaio in cui c'erano nascosti 620mila euro in contanti di cui lui non ha saputo indicare l'origine.

Tutto è successo quando i motociclisti della Polizia locale di Milano hanno fermato un uomo di 52 anni in via Pietro Gassendi, alla periferia del capoluogo lombardo. Quando gli agenti hanno chiesto all'automobilista di fornire le sue generalità, lui ha cominciato a dimostrare segni di nervosismo e i poliziotti hanno deciso di trasferirlo alla Centrale della Polizia Locale, in via Beccaria.

Arrivati in sede, gli agenti hanno controllato i documenti dell'uomo e dalle verifiche è emerso che il 52enne risultava avere precedenti per reati contro la persona. I poliziotti, però, sono stati ancora più sorpresi quando hanno ispezionato la sua automobile, una Fiat 500, trovando un doppiofondo nel bagagliaio all'interno del quale sono stati trovati 620mila euro in contanti.

I poliziotti hanno chiesto all'uomo di rendere conto dei soldi trovati nella sua auto, ma lui non ha saputo indicarne l'origine. A quel punto il 52enne è stato arrestato con l'accusa di ricettazione e la sua vettura è stata sequestrata.