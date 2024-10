video suggerito

Nasconde 68 chili di hashish nelle confezioni di cioccolato: sequestrata droga per 700mila euro Il sequestro è avvenuto nelle scorse ore a Monza dove le Fiamme Gialle hanno recuperato 68 chilogrammi di hashish nascosti nelle confezioni delle barrette di cioccolato. La sostanza stupefacente avrebbe generato un guadagno di 700 mila euro. L’indagato è stato arrestato e trasferito nell’istituto penitenziario di Monza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Immagine di repertorio

Nelle scorse ore, a Monza, gli agenti della Guardia di Finanza hanno arrestato un 48enne che è stato trovato in possesso di 68 chilogrammi di hashish nel suo furgone. Il malvivente già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, aveva nascosto la sostanza stupefacente nelle confezioni dei dolciumi. Arrestato in flagranza di reato, l'indagato è stato trasferito nell'istituto penitenziario di Monza.

La sostanza stupefacente nascosta nelle confezioni dei dolciumi

Il 48enne, al momento del posto di blocco, sarebbe stato tradito dalla tensione che è stata percepita dalle forze dell'ordine. Gli agenti della Guardia di Finanza insospettitisi, hanno deciso di andare a fondo ispezionando con estrema attenzione tutto il furgone. Il ritrovamento non è stato indifferente: nascosti nelle confezioni di alcuni noti snack di cioccolato, c'erano 68 chilogrammi di hashish che una volta immessi sul mercato illecito avrebbero generato un guadagno di circa 700mila euro.

L'arresto delle forze dell'ordine e il trasferimento nel carcere di Monza

Il carico è stato sequestrato dalle Fiamme Gialle che hanno arrestato il 48enne in flagranza di reato. L'indagato era già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali specifici. È stato accusato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nell'attesa che la giustizia faccia la sua parte, il 48enne è stato trasferito nell'istituto penitenziario di Monza.