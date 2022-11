Muore travolto da un camion e spariscono le fedi, il figlio: “Un altro dolore, pronto a denunciare” La scoperta durante il momento del riconoscimento in obitorio: Salvatore Sgaramella, l’anziano investito e ucciso da un camion a Baranzate (Milano), non aveva più al dito le fedi da cui non si separava mai. “Vogliamo sapere che fine hanno fatto”

"Un doppio dolore". Sintetizza così la vicenda Agostino Sgaramella, con rabbia e dolore. Lui è il figlio di Salvatore, l'anziano che il 18 novembre scorso è stato investito e ucciso da un camion mentre pedalava per le strade di Baranzate (Milano). Un tragico incidente, e un finale ancora più triste. "Quando ci hanno restituito gli effetti personali di mio padre, mancavano le due fedi che aveva al dito. Non se ne separava mai". E adesso la famiglia vuole vederci chiaro. "Siamo pronti a sporgere denuncia".

La scoperta durante il riconoscimento del corpo in obitorio

La scoperta, nel momento del riconoscimento dentro l'obitorio. "Nella busta degli effetti personali di mio padre c'erano i soldi, la carta d'identità, c'era tutto tranne le due fedi", racconta a La Repubblica il figlio Agostino. "Due anelli dai quali non si separava mai". Uno del matrimonio, l'altro in memoria del cinquantesimo anniversario della cerimonia. "Per noi è un ulteriore dolore. Soprattutto per mia madre, che vuole ritrovare le due fedi. Soffrirebbe ancora di più se non riuscisse a riaverle".

Indagano i Carabinieri, la famiglia: "Siamo pronti a sporgere denuncia"

È giallo, insomma. I Carabinieri di Bollate stanno intanto cercando di capire, attraverso l'analisi delle telecamere e delle immagini dell'incidente, se poco dopo l'impatto l'uomo portasse ancora le due fedi all'anulare. O se, per qualche motivo, non le avesse con sé. E mentre la famiglia è alle prese con l'agenzia di pompe funebri, per un ultimo disperato tentativo di ritrovarle, il figlio annuncia: "Vogliamo sapere a tutti i costi che fine hanno fatto. Siamo pronti a sporgere denuncia".