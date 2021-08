Muore pochi giorni dopo aver dato alla luce la sua bambina: addio alla mamma Sara Ghislanzoni È morta pochi giorni dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia. Non ce l’ha fatta Sara Ghislanzoni, si è sentita male mentre era in vacanza in Valtellina alla fine dell’ottavo mese di gravidanza. Subito il trasferimento e il ricovero in terapia intensiva all’ospedale di Lecco: qui i medici hanno cercato tramite sono riusciti a salvare la piccola Sole, ma nulla sono serviti i tentativi per salvare la vita a Sara.

A cura di Giorgia Venturini

Non ha fatto in tempo ad abbracciare la sua bambina. Ha fatto in tempo a partorire e poi è morta. È accaduto a Sara Ghislanzoni, una donna di Civate, in provincia di Lecco, di 40 anni. Stando alle prime informazioni la donna si è sentita male mentre era in vacanza a Sondrio: subito è stata soccorso e trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco dove ha dato alla luce la sua bambina nata prematura e poi è morta. Lascia la piccola neonata e la figlia maggiore.

La neonata si chiama Sole e sta bene

La piccola Sole, così si chiama la neonata, è stata portata subito dopo il parto per precauzione in terapia intensiva neonatale ma sta bene: è nata di 35 settimane, nonostante sia ancora ricoverata per motivi precauzionali nel reparto di Terapia intensiva neonatale del nosocomio lecchese. Le condizioni della donna sono apparse fin da subito invece disperate: era stata colpita da un malore a Ferragosto e così era stata ricoverata d'urgenza all'ospedale "Manzoni" dove i medici avevano deciso di intervenire con un parto cesareo d’emergenza. Fino all'ultimo hanno sperato di riuscire a salvare sia la madre, sia il feto. Una volta entrata in ospedale la donna non ha mai purtroppo lasciato il reparto di rianimazione dove è morta poche ore dopo. Non è noto quanto sia successo e cosa sia accaduto. Ora tutto il paese piange la giovane madre: il funerale sarà celebrato lunedì alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Civate alla presenza di tante persone che vorranno dare l'ultimo saluto alla neomamma. Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio, anche sui social, da parte dei molti amici della donna.