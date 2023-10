Muore annegato nella vasca dei liquami nell’azienda agricola del figlio: trovato dopo minuti di ricerche L’84enne Bortolo Pontoglio è morto annegato dopo essere precipitato nella vasca dei liquami nell’azienda agricola di proprietà del figlio a Casaletto di Sopra, provincia di Cremona. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Nella dramma nella serata di ieri domenica 29 ottobre in località Melotta a Casaletto di Sopra, provincia di Cremona. Un agricoltore della zona, l'84enne Bortolo Pontoglio originario di Orzinuovi, è morto annegato nella vasca liquami nell'azienda agricola di proprietà del figlio. Sono ancora sconosciute le dinamiche di quanto accaduto: l'anziano – come riporta Brescia Today – per qualche motivo avrebbe perso l'equilibrio precipitando nella vasca. La tragedia è avvenuta verso le 20.

A dare l'allarme è stato il figlio che si è preoccupato dopo aver sentito un forte rumore. Una volta aver fatto il sopralluogo nell'azienda non ha trovato tracce del padre. Subito sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, i carabinieri della Compagnia di Crema, un'ambulanza della Croce Verde di Soncino, i tecnici di Ats. Dopo pochi minuti purtroppo è stato trovato il corpo dell'uomo nella vasca: inutili per lui purtroppo tutti i tentativi per salvargli la vita. Il cadavere è stato possibile recuperarlo solo svuotando completamente la vasca. Ora sull'accaduto potrebbe indagare la Procura.