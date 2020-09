Drammatico incidente alle prime ore di oggi, lunedì 28 settembre, a Mozambano, piccolo paese in provincia di Mantova, dove un ragazzo di 24 anni è uscito di strada insieme all'auto sulla quale viaggiava. Secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato alle 3.18 quando una chiamava richiedeva urgentemente soccorso lungo la strada dei Colli.

Portato al pronto soccorso in elicottero, ricoverato in Rianimazione

La centrale operativa del 118 ha quindi mandato sul posto due ambulanze, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso, allertando anche i vigili del fuoco di Mantova e i carabinieri di Castiglione e di Mantova. Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato il 24enne ancora all'interno dell'abitacolo. I pompieri hanno quindi coordinato le operazioni per la sua uscita in sicurezza mentre i militari li aiutavano a mettere in sicurezza la zona. Le condizioni del giovane sono apparse da subito gravi, motivo per cui dopo una stabilizzazione in loco è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia con l'elisoccorso. Una volta arrivato al nosocomio, è stato preso in carico dai dottori che l'hanno ricoverato in Rianimazione. Al momento non si conosce il suo stato di salute, né se sia in pericolo di vita o meno. Nel frattempo i carabinieri, dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso, stanno indagando sull'accaduto. Dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e stabilire le cause che hanno indotto il 24enne a perdere il controllo dell'auto. Al momento, infatti, risulta coinvolto solo il suo veicolo.