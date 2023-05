Motociclista muore dopo lo schianto contro una macchina: l’automobilista fugge ma viene preso poche ore dopo Un ragazzo di 30 anni ha perso la vita in un incidente tra auto e moto: l’automobilista dopo l’impatto è scappato via. Il pirata della strada è stato ritrovato poco dopo e per lui è scattata una denuncia per omissione di soccorso.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia nella notte a Bergamo. In un incidente tra auto e moto un ragazzo di 30 anni ha perso la vita. Le ferite riportate nello schianto sono state gravissime: nulla hanno potuto fare i medici del Papa Giovanni XXIII quando il 30enne è arrivato con la massima urgenza in ospedale. Qui il ragazzo è morto poco dopo.

La dinamica dell'incidente

Su cosa sia successo nel dettaglio è ancora tutto da capire. Al momento sembra certo che l'automobilista dopo l'incidente con il 30enne in sella alla sua moto sia fuggito via senza fermarsi e prestare soccorso: si tratta di un 50enne. Poche ore dopo però gli agenti della polizia stradale lo hanno rintracciato e per lui è scattata la denuncia per omissione di soccorso. Saranno le indagini sull'incidente ad accertare poi eventuali responsabilità.

Al momento non è certo chi abbia provocato l'incidente tra i due mezzi: le telecamere di video sorveglianza della zona saranno indispensabili per capire l'esatta dinamica. Certo è che per il ragazzo di 30 anni non c'è stato più nulla da fare. Le ferite erano troppo gravi. Sul posto si sono subito precipitati i medici e i paramedici del 118: una volta stabilizzato sul posto l'hanno trasportato con la massima urgenza in ospedale. Nulla sono serviti tutti i tentativi per salvargli la vita. Il corpo è stato restituito alla famiglia che procederà con i funerali.