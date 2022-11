Mostra una pistola ai compagni di scuola: denunciato 14enne Un ragazzo di 14 anni, in una scuola di Milano, ha mostrato una pistola scacciacani: un professore lo ha notato e ha chiamato i carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha mostrato una pistola a salve ai suoi compagni di scuola e, durante questo gesto, un professore lo ha notato e ha chiamato immediatamente i carabinieri. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 3 novembre 2022, in una scuola professionale di Milano.

Ad avere l'arma è un ragazzino di quattordici anni. L'insegnante, dopo averlo visto maneggiare la scacciacani con i compagni, ha deciso di chiedere aiuto. Nell'istituto, che si trova in via Amoretti, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Musocco. Questi hanno sequestrato la pistola e denunciato il minorenne.

Il ragazzino aveva alcuni precedenti

Il quattordicenne adesso dovrà rispondere dell'accusa di porto d'armi. Dagli approfondimenti è emerso che il giovane aveva già una segnalazione per droga. Quanto accaduto ieri però non è l'unico episodio. Nella stessa giornata, sempre nel capoluogo meneghino e qualche ora dopo l'azione dello studente, un ragazzo di 17 anni ha esploso alcuni colpi – sparati con una pistola a salve – dalla finestra di casa sua.

A chiamare i carabinieri, intorno alle 20, sono stati alcuni condomini dell'edificio che si trova in via Borsa, in zona Bonola. I militari hanno subito trovato l'arma in cortile. Il diciassettenne probabilmente l'aveva lanciata subito dopo averla usata. Una volta sequestrata, hanno trovato l'appartamento dove l'adolescente si nascondeva.

Dagli accertamenti è stato scoperto che l'adolescente soffrirebbe di disturbi psichiatrici ed è in cura in una struttura. Proprio per questo motivo, come riporta il quotidiano "La Repubblica", i carabinieri non hanno preso alcun provvedimento nei suoi confronti.