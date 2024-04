Mostra i genitali a 4 ragazze, poi gli dà i suoi boxer con il numero di telefono: “Volete fare conoscenza?”

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

Sulle sponde piemontesi del lago Maggiore, un uomo ha mostrato i suoi genitali a quattro turiste tedesche. Quando le ragazze si spostate infastidite dal comportamento dello sconosciuto, lui non ha desistito: ha lasciato i suoi boxer vicino agli asciugamani delle turiste con attaccato il suo numero di telefono su un bigliettino. È successo sulla spiaggia di Lido di Cannero e l'uomo in questione ha 30 anni ed è della provincia di Varese, in Lombardia. È stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Le dinamiche della vicenda

Quattro turiste tedesche stavano prendendo il sole lungo le rive del lago Maggiore, sulla spiaggia del lido di Cannero. Un uomo di 30 anni, residente nella provincia di Varese, le inizia a guardare con insistenza, tanto che le ragazze decidono di andare a farsi un bagno sperando che, al loro ritorno, l'uomo fosse andato via.

In realtà, il 30enne era ancora lì e questa volta si era avvicinato, mostrando loro i suoi genitali. Le ragazze hanno deciso di andarsene infastidite lasciando ad asciugare sul posto i loro costumi. Quando sono tornate a riprenderli hanno trovato i boxer dell'uomo con appeso un bigliettino sul quale era scritto il numero di telefono dello sconosciuto con annessa la richiesta di fare amicizia con un italiano.

La confessione dell'uomo

A quel punto, le quattro turiste tedesche sono andate alla stazione di polizia più vicina, ovvero quella di Cannobio, portando ai poliziotti sia l'indumento e sia il biglietto. Una volta chiamato il numero di telefono, l'uomo ha prima negato e poi confessato. È stato convocato in caserma e ha cercato di spiegarsi dicendo di aver frainteso le intenzioni delle turiste.

In ogni caso, il 30enne, dopo aver raccontato la sua versione della vicenda, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. I poliziotti di Cannobio hanno restituito i costumi delle ragazze e anche il costume all'uomo.