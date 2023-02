Morto Mario Preve, lo storico patron di Riso Gallo aveva 81 anni È morto Mario Preve, storico patron di Riso Gallo; aveva da un anno lasciato ai figli la guida dell’azienda con sede a Robbio (Pavia).

A cura di Nico Falco

Mario Preve – foto da Facebook, Giovanni Toti

È morto ad 81 anni Mario Preve, storico patron di Riso Gallo, che per anni era stato a capo dell'azienda di famiglia prima di lasciare, un anno fa, la guida ai figli, ognuno con un diverso ruolo. La ditta, con sede a Robbio, in provincia di Pavia, e che possiede la risiera più grande d'Europa, era stata fondata nel 1856 a Genova e da allora è rimasta sempre di proprietà della famiglia.

Nato nel 1941 a Buenos Aires, in Argentina, dove il padre si trovava per seguire il raccolto, Mario Preve si è laureato in Economia e Commercio in Italia e ha proseguito gli studi alla Harvard Business School. Nel 1965 ha cominciato a lavorare nell'azienda di famiglia e nel 1969 è tornato nuovamente in Argentina, dove si è alternato coi fratelli Alberto e Cesare alla guida dello stabilimento locale.

Dal 1980 al 2015 è stato consigliere d'amministrazione dell'Ente Nazionale Risi e dal 2002 Presidente dell'Associazione Industrie Risiere Italiane (AIRI). Dal 1991 al 1993 è stato Presidente delle Industrie Riunite Panforte di Siena (Sapori) e Amministratore Delegato della Arrocera Argentina (marca leader con Arroz Gallo). Primo italiano a ricoprire il ruolo di Presidente dell'Associazione degli Industriali Risieri Europei, fino al 2021 è stato anche presidente di Italia del Gusto.

La Riso Gallo ricorda con un comunicato lo storico patron dell'azienda:

Con profondo dolore, Riso Gallo dà l’annuncio della scomparsa di Mario Preve, proprietario e presidente di Riso Gallo. L’azienda esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di dipendenti per questa enorme perdita. Un leader dal grande senso del dovere e dalla profonda umanità, da sempre impegnato nello sviluppo della sua azienda con l’obiettivo di creare valore per l’intero comparto e per il territorio nazionale. Un uomo che sarà ricordato anche per la sua sincera vicinanza alla comunità e per un profondo legame con la sua famiglia.

Il sindaco di Robbio, Roberto Francese, lo definisce "un signore d'altri tempi, molto legato alla cittadina". Su Facebook il cordoglio di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria: