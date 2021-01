Per lunedì 4 gennaio è stato proclamato il lutto cittadino a Milano in occasione dei funerali dell'ex sindaco Marco Formentini. In tutte le sedi del comune le bandiere saranno esposte a mezz'asta. La camera ardente sarà allestita presso la Sala Alessi di Palazzo Marino lunedì dalle 9,30 alle 13,30. A seguire si terrà una cerimonia di commemorazione alle 14,30. La partecipazione, fa sapere il Comune di Milano, sarà consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

Marco Formentini, morto oggi all'età di 90 anni

Marco Formentini, morto oggi all'età di 90 anni, è stato sindaco di Milano dal 1993 al 1997. Esponente del Partito Socialista, si avvicinò alla Lega Nord e il 20 giugno del 1993, dopo Tangentopoli, fu eletto sindaco di Milano, vincendo al secondo turno contro il candidato del centrosinistra, Nando Dalla Chiesa. È stato il primo e unico sindaco di Milano della Lega. Deputato dal 1992 al 1993, è stato europarlamentare del Carroccio dal 1994 al 2004. "Buon viaggio Marco, primo sindaco leghista di Milano, uomo onesto, coraggioso, concreto e generoso. Proteggi la nostra Milano e la nostra Italia da Lassù", ha ricordato l'ex sindaco l'attuale segretario della Lega, Matteo Salvini.

"Marco Formentini è stato un uomo politico di cui Milano può essere orgogliosa. Partigiano, cuore socialista, segretario della giunta della Regione Lombardia di Piero Bassetti, aderisce alla Lega in un percorso di continua ricerca di nuove soluzioni politiche per il nostro Paese. Nel 1993 diventa il primo sindaco di Milano eletto direttamente dai cittadini milanesi. La sua Giunta sperimentò una scelta di figure per lo più indipendenti dallo schieramento dei partiti. Ebbe una navigazione non semplice, chiese e ottenne l'appoggio della sinistra per concludere il suo mandato", è il ricordo del sindaco di Milano, Beppe Sala.