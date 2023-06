Morto il cantante Fabio Gennari: la Procura ferma i funerali e dispone l’autopsia Il musicista Fabio Gennari è stato trovato morto nella sua abitazione in provincia di Lodi. Inizialmente sono stati previsti i funerali, ma poi la Procura ha deciso di vederci più chiaro e ha disposto l’autopsia sul corpo.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Il musicista Fabio Gennari è stato ritrovato morto nella sua abitazione di Borghetto Lodigiano mercoledì 7 giugno e venerdì 9 erano previsti i funerali, in quanto tutti erano convinti che si trattasse di una morte naturale. E invece, la mattina stessa della funzione, la Procura di Lodi ha deciso di bloccare tutto e disporre l'autopsia del corpo.

La morte di Fabio Gennari

Il cantante di 42 anni, noto nel Lodigiano per far parte del duo "Genna e Virga", è stato ritrovato senza vita mercoledì scorso nel salotto di casa sua, sdraiato sulla poltrona e con lo smartphone accanto. A far scattare l'allarme era stata la fidanzata che non riusciva a mettersi in contatto con lui e, insieme ad altri familiari, aveva chiamato il 118.

Giunti sul posto, i sanitario sono entrati nell'appartamento con l'ausilio dei Vigili del fuoco e hanno trovato Gennari morto, ma tutto faceva pensare a un malore. Nell'appartamento del musicista, infatti, nulla avevo insospettito i carabinieri che erano sopraggiunti.

Fermati i funerali e disposta l'autopsia

Non a caso la Procura della Repubblica di Lodi, oggi guidata da Maurizio Romanelli, aveva concesso il nulla osta per la sepoltura, necessario ogni qualvolta una persona viene ritrovata morta senza sapere cosa sia successo nei suoi ultimi istanti di vita.

Il funerale di Gennari era fissato per venerdì 9 giugno, alle ore 10,30, e molti suoi sostenitori volevano partecipare per dargli un ultimo saluto. Ma la mattina stessa è arrivato il contrordine: i magistrati hanno deciso di ritirare il nulla osta e disporre l'autopsia.

La decisione, secondo quanto si apprende, sarebbe dettata soprattutto dalla volontà di fugare ogni dubbi sulle cause naturali del decesso. Tuttavia la giovane età dell'uomo e l'assenza di patologie precedenti hanno indotto la Procura a volervi vedere comunque più chiaro.