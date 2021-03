Il Covid si è portato via un altro grande artista. è morto all'età di 83 anni all'ospedale di Codogno, in provincia di Lodi, il re della bigiotteria italiana Gianni De Liguoro: le corone di Miss Italia e i bijoux per i grandi stilisti. A lui il merito, quindi, di aver portato in giro per il mondo il made in Italy tanto che solo cinque anni fa gli era stata dedicata una mostra a Casalmaggiore dove erano state esposte le sue più belle creazioni. De Liguoro da anni combatteva con diverse patologie: le sue condizioni di salute sono poi peggiorate dopo essere risultato positivo al virus. Fin da subito è stato necessario il ricovero in ospedale dove è morto ieri sera 21 marzo.

La carriera del "padre" della corona di Miss Italia

Il maestro viveva con la moglie Angela a Villa Litta, a Orio Litta, in provincia di Lodi. Era nato e cresciuto però a Milano: la sua carriera inizia nel 1963 quando insieme alla moglie aveva puntato la sua attività sul mercato dei gadget pubblicitari. Tra le sue creazioni sono per citarne alcune c'era il pupazzo di Calimero utilizzato per lo spot della Mira Lanza di cui proprio il pulcino nero era testimonial. Oltre a Calimero, ha creato le spille a forma di topolino per la Perugina negli anni Settanta. Fino alla svolta nella bigiotteria: ad aiutarlo a trovare spazio nel mondo della moda è stata la stilista Clara Centinaro. Poco dopo De Liguoro realizza bijoux per le più grandi firme come Alberta Ferretti, Rocco Barocco, Renato Balestra e Trussardi. Passerà la storia soprattutto però per essere stato il "padre" della corona tempestata di brillanti di Miss Italia assegnata alla vincitrice degli anni tra il 1984 e il 1990. Ora a guidare l'azienda di famiglia, che nel frattempo da Milano si era spostata a Lodi, ci sono le figlie Francesca e Cristina che su Facebook hanno così dato la notizia: "Un piccolo, meraviglioso, grande uomo. Ciao papà, sarai sempre con noi".