Morte Omar Bassi, l’avvocato della famiglia: “Sono distrutti, non accusano ma vogliono sapere la verità” Il malore e poi il decesso del 23enne e i possibili collegamenti con la lite in discoteca. Parla a Fanapge.it l’avvocato della famiglia Basso: “Sarà l’autopsia a rivelare se i due eventi sono correlati, adesso i genitori chiedono solo di sapere perché loro figlio è morto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Chiara Daffini

Si è tenuta stamattina a Reggio Calabria l'autopsia sul corpo di Omar Bassi, il 23enne residente a Bollate (Milano) deceduto lo scorso 5 agosto mentre era in vacanza in Calabria. "I genitori e gli affetti più stretti – dice a Fanpage.it l'avvocato della famiglia, Giuseppe Capobianco – sono naturalmente distrutti e non si danno pace per quanto accaduto. Hanno sporto denuncia e credo che abbiano fatto la cosa più giusta, ma prima di commentare la vicenda e muovere accuse, preferiscono aspettare i risultati dell'autopsia. Non si tratta di puntare il dito, vogliono solo sapere la verità".

La lite in discoteca

Omar avrebbe avuto un malore improvviso mentre era in doccia, ma la famiglia vuole capire se il decesso del giovane possa essere legato a quanto avvenuto giorni prima fuori da un locale del Varesotto. Per comprendere come mai i signori Bassi abbiano sporto denuncia presso la polizia di Reggio Calabria bisogna infatti riavvolgere il nastro alla notte del 20 luglio.

Omar si trovava nella discoteca Dolce Beach di Origgio, nel Varesotto, insieme a fratelli, cugini e amici. Qui, stando a quanto raccontato dalla cugina Michelle in un video da lei pubblicato sui social, Omar avrebbe avuto una colluttazione con alcuni buttafuori per difendere il fratello e il cugino.

Mal di testa e nausea

Al pronto soccorso dell'ospedale Sacco, racconta la ragazza, Omar torna a casa senza sottoporsi alla visita perché l'attesa è troppo lunga, ma, accusando nei giorni successivi mal di testa e nausea, la madre decide di portarlo all'ospedale di Garbagnate dove la tac alla testa risulta negativa.

Il ragazzo sembra stare meglio e quindi la famiglia parte per le vacanze in Calabria, dove però la sera del 4 agosto Omar accusa un malore che gli sarà fatale: morirà la mattina del 5 agosto per emorragia celebrale.

Funerali privati

La denuncia sarebbe stata sporta sia nei confronti dei buttafuori della discoteca Dolce Beach (attualmente "chiusa fino a nuova comunicazione") sia nei confronti dell'ospedale di Garbagnate (Mi). Saranno le indagini e i risultati dell'autopsia a stabilire gli eventuali capi d'accusa e se il caso sarà affidato alla procura di Milano o a quella di Busto Arsizio. Intanto è stata fissata la data dei funerali, che si terranno lunedì 12 agosto alle 11, nella chiesa Sant'Antonio in via Battisti alla Cascina del Sole, frazione di Bollate.

Ferma la richiesta della cugina, in rappresentanza della famiglia, che invita i giornalisti a non presentarsi alla celebrazione: "Quel giorno vogliamo stare in pace".