Monopattini, la Lombardia propone patentino, casco per tutti e assicurazione Via libera in Commissione a Palazzo Pirelli al testo della proposta di legge che prevede, per chi utilizza i monopattini, l’obbligo della stipulazione di una polizza per responsabilità civile verso terzi, corsi di abilitazione di 4 ore per i minorenni e obbligo di casco per tutti.

A cura di Simona Buscaglia

Per chi utilizza monopattini elettrici ci potrebbe essere l'obbligo generalizzato di stipulazione della polizza per responsabilità civile verso terzi, corsi di abilitazione di 4 ore per i minorenni e l'obbligo di casco per tutti. Sono queste le principali novità contenute nella proposta di legge al Parlamento che oggi ha ottenuto il via libera della Commissione Affari Istituzionali a Palazzo Pirelli. Il testo mira a rafforzare le misure per la circolazione in sicurezza non solo degli utilizzatori dei monopattini elettrici, ma anche degli altri utenti della strada.

Corsi di abilitazione per i minorenni

Per i conducenti minorenni verrebbe introdotto l'obbligo di frequentare un corso abilitativo gratuito della durata di 4 ore organizzato almeno ogni sei mesi dal Comando della Polizia Locale del Comune di residenza, al termine del quale verrà rilasciata un’autorizzazione. Soddisfazione espressa a margine del voto da parte della Lega, mentre il Partito democratico si è astenuto, con il capogruppo Fabio Pizzul, che ha precisato di concordare con l’esigenza di una regolamentazione dell’uso di questi mezzi elettrici, ma ha anche affermato che "sarebbe meglio aspettare di verificare il funzionamento delle recenti norme approvate a livello nazionale".

Gli incidenti sui monopattini a Milano

Il 14,3 per cento degli incidenti "a due ruote" a Milano avviene con i monopattini. Il dato era emerso da un'analisi dell'Asst Gaetano Pini-Cto, pubblicata a fine novembre, che prendeva in considerazione gli accessi al Pronto Soccorso nel semestre da maggio a novembre 2021. In questo periodo la struttura ospedaliera aveva preso in carico 1955 pazienti con traumi legati agli incidenti su due ruote, e di questi ben 280 riguardavano sinistri con il mezzo elettrico. Il 46 per cento di loro aveva riportato una frattura e 28 di loro sono stati operati.