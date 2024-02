Moglie e marito picchiati in casa da quattro ladri: i malviventi scappano con un bottino di soldi e orologi Moglie 64enne e marito 67enne sono stati sequestrati e picchiati nella loro casa a Cernusco sul Naviglio da quattro rapinatori che sono riusciti poi a fuggire via: indagano ora i carabinieri di Pioltello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

97 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura per una coppia di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, nella serata di ieri lunedì 26 febbraio. Moglie 64enne e marito 67enne sono stati sequestrati nella loro casa da quattro rapinatori che gli hanno derubati prima di scappare via. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, i ladri, tutti a volto coperto, sono entrati nell'appartamento verso le 20 quando la coppia era già in casa e stava chiudente le persiane: i malviventi stavano forse attendendo in giardino il ritorno della coppia. A questo punto uno dei ladri avrebbe colpito alla testa l'uomo che è stato costretto ad aprire la cassaforte. Marito e moglie infine sono stati legati alle mani con una fascetta da elettricista.

Intanto la banda di malviventi era riuscita a prendere un bottino di orologi e soldi contanti, solo allora si sono dati alla fuga. La chiamata alle forze dell'ordine è avvenuta circa un'ora dopo quando la coppia è riuscita a liberarsi e ad allertare per primo un loro famigliare. Poco dopo la coppia è stata soccorsa anche dai sanitari del 118 che li hanno trasportati all'ospedale di Cernusco sul naviglio per tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente nessuno di loro è in gravissime condizioni.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Pioltello che stanno cercando di risalire all'identità della banda di ladri. Fondamentale per le ricerche saranno le telecamere di videosorveglianza della zona sperando di aver ripreso almeno in parte il volto dei malviventi.