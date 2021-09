Milano, si getta sui binari della metro e viene travolta dal treno: 30enne perde una gamba Una donna lotta tra la vita e la morte in ospedale dopo si è gettata sui binari della metropolitana della linea rossa di Milano ed è stata travolta da un treno. Immediatamente sono scattati i soccorsi: i medici sono stati costretti ad amputarle una gamba. Un’altra donna è rimasta ferita a causa della brusca frenata del macchinista che ha cercato di evitare l’incidente.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sfiorata nella serata di ieri 11 settembre sulla linea rossa delle metropolitana di Milano. Qui una donna di 30 anni si è gettata sui binari poco prima dell'arrivo del treno alla fermata di via Palestro. L'incidente è avvenuto poco prima delle 19.30: sfortunatamente il treno non è riuscito a frenare in tempo e ha travolto la donna.

La donna lotta tra la vita e la morte in ospedale

Ora la 30enne, di cui non sono note le generalità, lotta tra la vita e la morte. Subito gli altri passeggeri hanno fatto scattare i soccorsi: i sanitari una volta sul posto hanno subito cercato di salvare la vita alla donna prima del trasporto disperato in ospedale. In via Palestro sono arrivate due ambulanze e un'automedica, oltre che hai vigili del fuoco che hanno aiutato i paramedici ha togliere la donna dai binari. Secondo i medici la 30enne è in gravissime condizioni: ha riportato un grave trauma al bacino e per salvarla è stato necessario amputarle la gamba. La prognosi resta ancora riservata. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto: i fatti lasciano pensare che si sia trattato di un gesto volontario.

Trauma al polso per una passeggera

Oltra alle 30enne, una passeggera di 52 anni è finita in ospedale in codice giallo a causa di un trauma al polso: la 52enne infatti è caduta dopo la brusca frenata del macchinista che ha cercato di frenare prima di travolgere la 30enne. Molti passeggeri infatti sono caduti e alcuni di loro sono rimasti lievemente feriti. Tutti sono stati fatti scendere e il trasporto della metropolitana è stato sospeso tra la fermata di Cairoli e Loreto. In sostituzione ai treno, il servizio trasporti milanesi ha messo a disposizione un bus.