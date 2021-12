Milano scopre un fenomeno: al Biko Club della Barona Il Solito Dandy illumina con la sua musica Milano scopre un fenomeno. Al Biko Club della Barona, il cantautore torinese Fabrizio Longobardi, noto come Il Solito Dandy, ha mostrato tutto il suo talento in apertura del concerto di Leo Pari.

"Questo canta da Cristo". "È piccante da Cristo?", "No, canta da Cristo". A parlare fuori dal Biko Club di Milano, in Barona, sono due spettatori che hanno appena assistito alla seconda esibizione live in assoluto nel capoluogo lombardo di Il solito dandy, cantautori torinese classe 1993 che vive stabilmente a Roma da qualche anno. Il Solito Dandy, al secolo Fabrizio Longobardi, ha aperto il concerto di Leo Pari, cantautore romano in passato in orbita TheGiornalisti dopo l'uscita di Tommaso Paradiso, scaldando il pubblico con cinque pezzi del suo repertorio, alcuni dei quali non ancora editi.

Scatenato sul palco, Il Solito Dandy ha dato dimostrazione di saper intrattenere senza la necessità che gli ascoltatori conoscessero i suoi brani. Anche se il ritornello di "Boh", suo penultimo singolo, resta impresso in testa fino al mattino seguente. Spigliato, leggiadro, naturale, con una voce graffiante che ricorda il compianto Rino Gaetano. Per mezzora, tra applausi e richieste di bis, Fabrizio ha preparato il pubblico alla serata, prima di mischiarsi tra gli spettatori e seguire il concerto di Leo Pari. Avvicinato al bancone del locale, era visibilmente spiazzato dall'accoglienza riservatagli. Non ci credeva, così come non credeva a chi, tra cui chi vi scrive, lo definiva un "fuoriclasse".

Il suo manager Giacomo Coveri è al lavoro per trovargli palchi sempre più importanti e dare una continuità live che con la pandemia è andata via via perdendosi. In attesa del suo primo lavoro ufficiale, la cui uscita è prevista per i primi mesi del 2022, Il Solito Dandy avrà l'occasione di raccogliere ulteriori consensi in giro per l'Italia. Uno spettacolo a cui si rimpiangerà di non aver partecipato. Ieri sera, Milano ha scoperto un fenomeno.