Milano, rubano zaino da un’auto in panne: arrestati due uomini La vicenda in via Galvani, nella zona della Stazione Centrale: in manette sono finiti due uomini di 26 e 32 anni, originari del Marocco. I due hanno approfittato che gli occupanti di un’auto in panne si stessero adoperando per riparare il guasto e hanno sottratto uno zaino, dandosi alla fuga: sono stati però bloccati da agenti della Polfer.

A cura di Valerio Papadia

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia nella zona della Stazione Centrale di Milano: si tratta di un 26enne e di un 32enne, entrambi originari del Marocco, già noti alle forze dell'ordine ed irregolari sul territorio italiano. I due uomini, in via Galvani, si sono avvicinati a un'automobile in panne e, approfittando della distrazione degli occupanti, che stavano cercando di risolvere il problema, hanno portato via uno zaino che si trovava sul sedile anteriore dell'automobile: da quanto si apprende, uno dei due uomini ha fatto da "palo", assicurandosi che nessuno notasse il furto, mentre l'altro si è impossessato dello zaino; conclusa l'azione criminosa, i due si sono dati alla fuga.

I piani, però, non sono andati come previsto dai due malviventi, dal momento che il furto è stato notato da alcuni agenti della Polizia Ferroviaria, impegnati in un servizio antiborseggio proprio nella zona della Stazione Centrale: il 26enne e il 32enne sono stati così bloccati e arrestati con l'accusa di furto aggravato. Lo zaino, invece, contenente importanti documenti e denaro contante, è stato restituito alla legittima proprietaria, che nel frattempo non si era accorta di aver subito il furto.