Gli operatori sanitari del 118 l'hanno trovato sanguinante dopo essere stato accoltellato. Così, dopo una prima medicazione sul posto, lo hanno portato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Milano. Vittima dell'aggressione, un ragazzo di appena 16 anni, J.K., di origini straniere, trovato in viale Molise.

Ragazzo di 16 anni accoltellato in strada

L'allarme è scattato pochi minuti prima della una della notte appena trascorsa, quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, riportando del grave ferimento del giovane. L'Areu ha quindi inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice giallo ma una volta arrivati i soccorritori hanno capito da subito che la situazione era più seria del previsto. Il personale del 118 ha quindi offerto le prime cure al 16enne che, una volta stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso al Policlinico. Dopodiché, il giovane è stato trasferito nella vicina clinica De Marchi per essere sottoposto a ricovero.

Sulla vicenda indagano i carabinieri

In vale Molise sono arrivati nel mentre anche i carabinieri, allertati dallo stesso 118, che hanno effettuato i primi accertamenti per ricostruire quanto successo. Secondo quanto riportato dall'Ansa, le condizioni del ragazzo sarebbero serie ma non gravi da considerarlo in pericolo di vita. All'arrivo dei soccorritori, il giovane è stato descritto quale cosciente e con respirazione autonoma e normale. I militari lo ascolteranno per facilitare la ricostruzione degli eventi e mettersi sulle tracce dei suoi aggressori, di cui al momento non si conoscono le generalità.