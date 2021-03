Milano, oggi 26 marzo lo sciopero dei mezzi di trasporto: ecco le linee garantite

È stato indetto per la giornata di oggi, venerdì 26 marzo, lo sciopero generali dei mezzi di trasporto a Milano e in Lombardia. L’Atm ha comunicato che nel capoluogo di regione meneghino lo sciopero avrà inizio alle 8.45 e terminerà alle 15 per poi riprendere dalle 18.30 fino a fine servizio. Diversa la situazione regionale: ecco orari e linee garantite.