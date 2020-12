in foto: L’arcivescovo Delpini visita le Rsa il giorno di Natale

Un modo per non lasciare soli gli anziani, ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, nel giorno di Natale: è stata questa l'idea della Comunità Sant'Egidio che ha chiesto all'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini di far visita oggi venerdì 25 dicembre alle 14, alle Rsa comunali "Virgilio Ferrari" e "Casa Coniugi" nel quartiere Corvetto. Al momento nelle due strutture – gestite dalla comunità Sant'Egidio – risiedono trecento anziani.

Il saluto agli anziani tramite l'interfono

Nei mesi scorsi, le due strutture sono state duramente colpite dal Coronavirus e come tutte le Rsa hanno dovuto porre delle restrizioni alle visite. Per questo motivo la comunità ha pensato che le parole di conforto e la visita dell'Arcivescovo potessero alleviare il senso di solitudine che colpisce molti ospiti. L'Arcivescovo ha incontrato prima i giovani per la pace della comunità che hanno preparato i regali da donare nella struttura, e poi ha salutato il personale e rivolto un messaggio di saluto a tutti gli anziani tramite l'interfono. Per la Comunità questo è stato un modo per rompere il muro di separazione e isolamento in cui molti ospiti hanno trascorso il giorno di Natale: “Molti anziani in Italia sono morti non solo per gli effetti della malattia ma anche per lo sconforto che ha preso la loro vita a causa del rarefarsi delle relazioni e degli affetti", scrivono in una nota stampa.

I pacchi alimentari e i regali donati ai bisognosi di Milano

Oltre alla consegna dei regali, la comunità ha organizzato altre iniziative in occasione del Natale. A Milano duemila persone in difficoltà hanno ricevuto dei pacchi alimentari e regali preparati e consegnati da trecento milanesi proprio il 25 dicembre. A livello mondiale, le iniziative di Sant’Egidio per il Natale hanno raggiunto oltre 240 mila persone in 77 Paesi del mondo, 60 mila in Italia.