Saranno le indagini a chiarire cosa abbia provocato l'incendio che ha distrutto la colonia felina di via Rizzoli a Milano. Il rogo che secondo i primi rilievi effettuati dai tecnici dei vigili del fuoco, è di possibile natura dolosa si è sviluppato nella giornata di ieri, martedì 29 settembre così come denunciato sui social da Gianluca Comazzi, consigliere regionale di Forza Italia in Regione Lombardia e consigliere comunale.

Si tratta di uno spazio gestito da alcuni volontari che accoglieva decine e decine di gatti randagi procurando loro un posto dove dormire, cure e del cibo. "A Milano dei balordi senz'anima hanno appiccato un incendio nella colonia felina di via Rizzoli, mandando in fumo le cucce e i rifugi dei gatti. Solidarietà ai volontari, che ho contattato oggi pomeriggio e che hanno già sporto denuncia alle autorità – le parole del consigliere – farò di tutto per individuare questi delinquenti". Sembra che i gatti ospitati nella struttura siano riusciti tutti a fuggire, ma le fiamme hanno completamente distrutto la colonia.

"Esprimo solidarietà ai volontari che, con dedizione e amore, accudiscono la colonia felina data alle fiamme la scorsa notte – il commento del presidente del Municipio 2 Samuele Piscina – da amante degli animali, auspico che i delinquenti senza cuore che hanno appiccato l'incendio siano riconosciuti e puniti come meritano. Accanirsi in questo modo con dei gattini inermi è un atto vigliacco e privo di giustificazioni". "Nella Milano che vogliamo non c’è spazio per individui capaci di simili nefandezze" ha concluso l'esponente leghista che ha poi chiesto sindaco Sala e alla vicesindaco Scavuzzo tutelare maggiormente le aree dedicate agli animali attraverso controlli della polizia locale e anche l'installazione di dispositivi tecnologici così da evitare che episodi del genere possano essere.