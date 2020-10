in foto: Foto di repertorio

Un agente di polizia fuori servizio è finito in ospedale dopo avere cercato di fermare un uomo in fuga dopo un incidente. Il fuggitivo si sarebbe scagliato contro il poliziotto, che lo stava inseguendo, per evitare l'arresto. L'aggressione è avvenuta alle prime ore dell'alba di ieri 29 settembre verso le 6.20 in via Giacomo Antonini a Milano. Secondo quanto raccontato ai colleghi dall'agente, l'aggressore, un uomo di 31 anni, cittadino marocchino, era a bordo della sua Fiat quando ha perso il controllo dell'auto e si è scontrato contro altre tre macchine parcheggiate. Forse per la paura di doversi assumere le responsabilità dell'incidente l'uomo si è allontanato, ma la sua fuga è durata pochi secondi. L'agente, che aveva assistito alla scena, gli ha intimato di fermarsi. Senza successo si è così messo all'inseguimento: una volta raggiunto, l'agente ha cercato di arrestarlo. A questo punto il 31enne per impedire l'arresto ha opposto resistenza prima strappando il borsello che l'agente aveva a tracolla e poi scagliando un pugno alla tempia al pubblico ufficiale.

L'agente è stato portato in ospedale dove è stato dimesso con dieci giorni di prognosi

Sul posto sono intervenuti i colleghi del poliziotto che hanno provveduto ad arrestare l'aggressore. Mentre l'agente è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale San Paolo di Milano dove è stato ricoverato per accertamenti. Dopo poche ore è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il 31enne dovrà, invece, ora rispondere di rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Era già noto alle forze di polizia per rapina e furto.