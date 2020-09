Una nuova vita per Cascina Sella Nuova, storica struttura rurale del 1400 che sorge tra viale Forze Armate e via Parri, ridotta a rudere dopo un lungo abbandono. Il Comune di Milano ha reso noto di aver assegnato l'edificio per 40 anni tramite bando alla cordata progettuale Natural-Mente, agroecologia e stili di vita sostenibili, cui capofila è l'Associazione Thara Rothas. Dopo decenni di abbandono il progetto prevede di trasformare la cascina in uno spazio sociale con alloggi in cohousing intergenerazionale, spazi adibiti ai servizi per l'infanzia e per la formazione, un museo digitale, orti sperimentali, spazi per la formazione agricola e un laboratorio di panificazione, oltre a spazi per la vendita e degustazione dei prodotti.

Gli edifici preesistenti e sotto tutela saranno restaurati secondo il progetto dello studio Piuarch e dallo studio dell’Architetto Passerini. Le due corti esistenti saranno ricostruite, ricomprendendo l’antico corpo di fabbrica che qua e là emerge dalle rovine. Il progetto è stato presentato a Cascina Linterno, nel corso di un evento nel programma di Cascine aperte.

“La rifunzionalizzazione di Cascina Sella Nuova si inserisce nell'ambito delle politiche di rigenerazione urbana delle cascine in disuso incentivate attraverso la stipula di contratti di lunga durata con i soggetti cui vengono affidati gli spazi, in modo da consentire loro di effettuare gli investimenti necessari per il recupero della struttura. Fa parte anche questa delle azioni per la valorizzazione della vocazione agricola della nostra città”, ha commentato l'assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura, Pierfrancesco Maran.

A Milano sono circa le 60 cascine di proprietà comunale. Molte di queste strutture sono state recuperate e tenute in vita da soggetti del terzo settore e associazioni di cittadini, che al loro interno hanno trovato spazi disponibili e flessibili per ospitare attività sociali e culturali di diverso tipo e servizi per i cittadini. Tra i recuperi più recenti, la Cascina Casottello e Cascina Cotica.