in foto: (Immagine di repertorio)

Due incidenti a distanza di poche ore si sono verificati nelle strade di Milano e dell'hinterland nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. Fortunatamente in entrambi i casi le persone coinvolte hanno riportato solo lievi ferite e sono state trasportate in codice giallo in ospedale.

Incidente tra auto e moto: 49enne si schianta contro una macchina in sosta

Il primo incidente si è verificato in viale Umbria, poco dopo la mezzanotte, tra una moto e un'automobile in sosta. Non è ancora chiara la dinamica della vicenda, ma le forze dell'ordine hanno eseguito tutti i rilievi per capire se lo schianto sia stato causato da una manovra azzardata o se il motociclista, un uomo di 49 anni, abbia perso semplicemente il controllo della moto. Nell'impatto il 49enne ha riportato una frattura a una gamba. Sul posto è intervenuta una ambulanza che lo ha trasportato in codice giallo al Policlinico.

Auto si ribalta a San Giuliano Milanese: 74enne trovato in stato confusionale

Poche ore dopo l'incidente in viale Umbria se n'è verificato un altro a San Giuliano Milanese, comune in provincia di Milano. Un uomo intorno alle 6.27 del mattino stava percorrendo con la sua auto la strada provinciale 164 quando ha perso il controllo della macchina ed è finito fuori strada. La centrale dell'agenzia regionale emergenza urgenza ha quindi inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Insieme al personale del 118 è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco visto che a causa dell'incidente, l'auto si era ribaltata e inclinata ai bordi di un fosso. Il conducente, un uomo di 74 anni, è stato trovato in stato confusionale, ma senza ulteriori traumi. Per sicurezza è stato quindi trasportato in codice giallo all'ospedale di Rozzano.