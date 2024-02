“Mi fai male”: i maltrattamenti sugli anziani della Rsa di Pontida ripresi dalle telecamere Sono sei le persone indagate dopo il blitz dei Carabinieri della compagnia di Zogno: ai domiciliari un’operatrice 34enne, accusata di maltrattamenti sugli anziani ospiti della struttura di Pontida (Bergamo). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

La Rsa ‘Bramante' di Pontida (foto da Facebook)

Ospiti sbattuti contro la testiera del letto durante il cambio dei vestiti, spinti sul materasso, scossi con forza o imboccati in maniera sempre nervosa. Episodi ripresi dalle telecamere di sorveglianza della struttura, tra ottobre 2023 e gennaio 2024, e ritrovati poi anche in alcune intercettazioni ambientali.

Per questo motivo nella mattinata del 27 febbraio i Carabinieri della compagnia di Zogno hanno fatto irruzione all'interno della Rsa Bramante di Pontida (Bergamo), e condotto ai domiciliari una delle operatrici socio-sanitarie che si occupano degli anziani. Sono sei in totale gli indagati, dai vertici agli infermieri più a stretto contatto con i pazienti: altre due oss sono state denunciate a piede libero, mentre le due responsabili e una quarta oss sono state interdette dall'esercizio delle loro funzioni per un anno.

"Perché mi tratti male?", "Non mi vuoi bene", "Mi fai male, basta", esclamavano gli anziani intercettati davanti ai modi bruschi e frettolosi dell'operatrice 34enne, originaria della Costa D'Avorio. A far emergere questa situazione di malessere all’interno nella Rsa sono state le segnalazioni fatte da due dipendenti della struttura, poi dimissionari, e quelle delle figlie di una anziana ospite. In particolare, uno di loro si sarebbe presentata davanti ai Carabinieri per raccontare ciò che aveva visto e sentito quando lavorava per la Rsa Bramante di Pontida. Anche la cuoca avrebbe raccontato agli inquirenti quello che avveniva dentro le mura della struttura.