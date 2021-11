Meteo weekend a Milano: fine settimana all’insegna del bel tempo, cielo sereno senza piogge Un fine settimana di bel tempo a Milano e in Lombardia. Finalmente le nubi e le piogge lasciano spazio a un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Sabato 6 e domenica 7 novembre saranno infatti caratterizzati dall’assenza di precipitazioni e temperature tendenzialmente stazionarie, con qualche possibile lieve calo nelle minime. Nelle prime ore della giornata sono possibili foschie in pianura.

A cura di Redazione Meteo

Dopo le continue piogge di questi giorni e un clima tipicamente autunnale, è previsto un weekend di bel tempo a Milano e in Lombardia. Gia da domani, venerdì 5 novembre, il cielo sarà sereno senza nuvole e precipitazioni. Lo stesso clima si presenterà sabato 6 e domenica 7 novembre, con al massimo qualche velatura, ma la pioggia dovrebbe abbandonare per un po' i cieli lombardi. Ma ora vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.

Le previsioni per sabato 6 novembre a Milano: cielo sereno

Bel tempo tutto il giorno: questa la buona notizia per sabato 6 novembre dove si potrà approfittare finalmente di un weekend di tempo favorevole. Le temperature minime e massime saranno stazionarie, o in alcuni casi in lieve calo. Ci potrebbero essere possibili foschie o banchi di nebbia nelle ore più fredde in pianura e nelle valli. In pianura i venti saranno deboli variabili con qualche rinforzo in mattinata da nord, nel pomeriggio da est. Chi vorrà passare la giornata in una delle montagne lombarde, sappia che i venti saranno da deboli a localmente moderati da nord e su Appennino con rinforzi da est.

Il meteo domenica 7 novembre: cielo sereno o poco nuvoloso

Il bel tempo proseguirà anche per la giornata di domenica 7 novembre. Le precipitazioni saranno assenti su tutta la Lombardia, non solo a Milano ma occhio al termometro: le temperature minime infatti saranno in calo mentre quelle massime saranno stazionarie. Per chi avesse la possibilità di prendere qualche giorno di ferie in più sappia che la tendenza per la giornata di lunedì è di cielo poco nuvoloso per velature e precipitazioni assenti, con temperature minime e massime in leggero aumento.