in foto: Foto di repertorio

Mattinata di sangue a Melegnano. Una donna è stata inseguita da un uomo che le ha inferto cinque coltellate lasciandola poi a terra in condizioni gravissime. La vittima, una 47enne, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Purtroppo però la donna non ce l'ha fatta ed è morta in ospedale.

L'uomo l'ha inseguita e le ha inferto cinque coltellate

L'allarme al numero unico delle emergenze è scattato intorno alle 12.59 di oggi, domenica 7 febbraio: alcuni passanti hanno telefonato per segnalare la presenza di una donna inseguita a piedi da un uomo sulla strada provinciale 40 tra le località di Melegnano e San Giuliano, nell'hinterland milanese. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato la donna in una pozza di sangue. Contemporaneamente è arrivato il personale medico del 118 che ha così prestato le prime cure alle 47enne.

La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico

Alla vittima sono state inferte due coltellate alle gambe e tre alla schiena. Viste le profonde e importanti ferite, la 47enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano. Qui è stata immediatamente portata in sala operatoria e sottoposta a un intervento chirurgico. Nonostante questo, la donna purtroppo non ce l'ha fatta. I militari sono comunque al lavoro per cercare di ricostruire quanto successo e trovare l'arma del delitto. Stando a quanto dichiarato dai testimoni, la donna lavorerebbe come prostituta. Sono poche le informazioni che invece si hanno sull'uomo: i passanti avrebbero affermato che fosse vestito di nero e che dopo averla accoltellata sarebbe fuggito. I carabinieri sono quindi sulle sue tracce.