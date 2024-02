Medico di base abusa di alcune pazienti: sconto di pena in Appello Un medico di base è stato accusato di aver abusato di alcune pazienti. In primo grado è stato condannato solo a sei anni perché tre contestazioni, da parte di altrettante donne, sono andate prescritte. In secondo grado ha ricevuto un altro sconto di pena perché altre due molestie sono andate prescritte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un medico di base è stato accusato di aver abusato di alcune pazienti. In primo grado, davanti ai giudici del Collegio di Como, è stato condannato a sei anni perché tre contestazioni, da parte di altrettante donne, sono andate prescritte. In secondo grado ha ricevuto un altro sconto di pena perché altre due molestie sono andate prescritte. È rimasta solo la contestazione che risale al 2017.

L'uomo quindi è stato condannato a cinque anni. Le motivazioni saranno depositate il mese prossimo.

L'imputato è un cinquantenne di Valsolda che, come riportato dal quotidiano La Provincia di Como, è ancora in servizio negli ambulatori del distretto Medio Lario. Ha sempre negato le accuse: ha sempre sostenuto che quello che gli veniva contestato non erano violenze, molestie o abusi ma un'attività diagnostica che le pazienti non avevano capito.

Una tesi che però non ha convinto né i giudici del Collegio di Como né quelli di Milano.

L'inchiesta dei carabinieri di Menaggio, che il 17 agosto 2018 ha portato agli arresti domiciliari del professionista, ha dimostrato come le quelle che sarebbero dovute essere normalissime visite diventavano ispezioni ginecologiche.

Le indagini sono iniziate dopo la denuncia di una delle pazienti: ha spiegato di aver subito una molestia sessuale. Grazie alla sua denuncia, è stato possibile arrivare a una decina di casi avvenuti tra 2010 e 2017. Solo cinque si erano unite alla prima paziente, ma sono tutti finiti in prescrizione.