Medici rimuovono un tumore da 5 chili dall’utero di una 40enne: “L’intervento è riuscito perfettamente” All’ospedale Santa Maria delle stelle di Melzo una donna di 40 anni è stata operata per l’asportazione di un tumore da oltre 5 chili. L’equipe che ha effettuato l’intervento è riuscita a salvaguardare anche la fertilità della paziente.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

L'equipe di ginecologia dell'ospedale Santa Maria delle stelle a Melzo, nella Città Metropolitana di Milano, diretta dal chirurgo Giuseppe Losa ha rimosso una massa tumorale da oltre 5 chilogrammi in seguito a un'operazione chirurgica dall'utero di una donna di 40 anni. A comunicare l'esito dell'intervento avvenuto nei giorni scorsi è stata la stessa Azienda sanitaria Melegnano e Martesana, aggiungendo che i medici sono riusciti anche a salvaguardare la fertilità della paziente.

"Dimessa in ottime condizioni"

"L'intervento è perfettamente riuscito", ha affermato il chirurgo Losa. La paziente in questione, una 40enne residente nel milanese, era affetta da un mioma uterino. Gli esami svolti prima dell'intervento avevano individuato una massa tumorale dal diametro di 35 centimetri e con un peso pari a 5,25 chili.

Si trattava di un tumore benigno, ma che comunque doveva essere asportato. "Dopo quattro giorni in reparto e un decorso regolare, la donna è stata dimessa in ottime condizioni", ha spiegato il direttore dell'equipe di ginecologia dell'ospedale di Melzo.

Una situazione da non sottovalutare

Quello che ha riguardato la 40enne è stato, in fin dei conti, un caso molto raro. Non solo per le dimensioni raggiunte dal tumore, ma anche per il serio rischio che la donna ha corso nel compromettere la sua fertilità. "Ha probabilmente sottovalutato i sintomi", ha osservato il dottor Losa, "fino a quando la situazione non è peggiorata in maniera così grave".

Per questo motivo, l'equipe del Santa Maria delle stelle nel comunicare la buona riuscita dell'intervento, ha voluto ribadire l'importanza della prevenzione. "Le pazienti che hanno disturbi simili, dolori e perdite ingiustificate, devono sempre rivolgersi a uno specialista", conclude Losa, "Ancora meglio sarebbe che i controlli siano effettuati con cadenza regolare in modo da poter intervenire, nel caso di dubbi, in tempi adeguati".