Centinaia di minorenni radunati nel centro di Gallarate, in provincia di Varese, per partecipare a una maxi rissa. È avvenuto nel pomeriggio di venerdì 8 gennaio. I ragazzini si sarebbero dati appuntamento via chat. Secondo quanto hanno raccontato le persone presenti, sono apparsi improvvisamente iniziando un pestaggio con bastoni, bottiglie e catene. In breve la piazza si è svuotata dei presenti, fuggiti per mettersi in salvo.

Maxi rissa tra minorenni a Gallarate, le parole del sindaco: "Spaventoso"

Sconvolto il sindaco Andrea Cassani."È difficile capire come sia potuta accadere una cosa del genere", è il commento del primo cittadino, riportato dall'Ansa. "È difficile capire come sia possibile – ha aggiunto – "che centinaia di ragazzi si siano dati appuntamento per un pestaggio di gruppo. Deve farci riflettere tutti sull'educazione dei nostri figli". "Credo sia un allarme – ha concluso Cassani – forse una situazione dovuta alla mancata socialità, attività sportiva, un'aggressività spaventosa".

I video postati sui social, gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per identificare i responsabili

Sul posto per interrompere la rissa sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Per darsi appuntamento i giovanissimi avrebbero utilizzato i social e WhatsApp. Sempre sui social sono circolati alcuni video, realizzati sia dai partecipanti allo scontro che dai testimoni oculari, che hanno immortalato la scena. Restano ignoti i motivi dello scontro e chi li abbia organizzati. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per procedere all'identificazione dei partecipanti.