Maxi operazione antidroga a Brescia: smantellata rete di narcotrafficanti, 12 misure cautelari

Dodici persone sono finite in manette in una vasta operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile di Brescia con la collaborazione della polizia di Mantova, Trento, Trieste e Verona. Il blitz ha permesso di smantellare una rete di narcotrafficanti – tra cui un italiano e diversi cittadini marocchini e albanesi – che secondo gli inquirenti aveva messo sul mercato in pochi mesi 50 chilogrammi di cocaina e hashish.