“Mattarella non è il mio presidente, non lo riconosco”: la frase del carabiniere diventa un caso Polemiche per la frase di un carabinieri a un’anziana che gli chiedeva “Mattarella cosa dice?”. Il militare ha risposto: “Non è il mio presidente, non lo riconosco”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabato pomeriggio, alla manifestazione non autorizzata pro Palestina, Franca Caffa, una donna di 93 anni che ha deciso di partecipare al corteo durante il Giorno della memoria, ha incalzato uno dei carabinieri che, schierati in assetto antisommossa, tentavano di evitare che la folla di circa mille persone avanzasse da via Padova, dove si era radunata. La donna chiedeva al militare "Il presidente Mattarella, cos’ha detto?". Il riferimento è al discorso tenuto dal Capo dello Stato il 27 gennaio, durante il quale ha detto: "Mai più uno Stato razzista".

A questa domanda, ripresa dalle telecamere di Local Team, il carabinieri ha risposto: "Con tutto il rispetto, signora, non è il mio presidente". La donna, incredula, lo guarda con fare sbigottito e gli chiede: "No? E lei di che Paese è?". Il militare a quel punto risponde: "Io non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco". La donna resta interdetta per qualche secondo di fronte a quella risposta di un tutore della legge e poi, sempre con fare pacato, ricordo (o, forse, sarebbe meglio dire spiega) al suo interlocutore che "non funziona così".

L'Italia, infatti, forse è il caso di ribadirlo, è una repubblica parlamentare, in cui il presidente della Repubblica viene votato da deputati, senatori e delegati delle regioni in seduta riunita. E qualsiasi cittadino dovrebbe saperlo, a maggior ragione un carabiniere che, secondo quanto ricostruito finora, dovrebbe appartenere al Terzo Regimento Lombardia. Quella frase sta, infatti, scatenando non poche polemiche e tutti aspettano una presa di posizione da parte dell'Arma.

Leggi anche A che punto sono le indagini della Procura di Milano sul caso Chiara Ferragni

Intanto c'è già chi ricorda che, secondo il Codice Penale Militare di Pace, "Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni".