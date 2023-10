Marito e moglie ingeriscono troppi farmaci e muoiono: inutili i soccorsi della figlia Una coppia di anziani – moglie di 84 anni e marito di 90, residenti a Colmegna – sono morti a causa di un’intossicazione da farmaci: i carabinieri escludono il coinvolgimento di terzi, si indaga sulle cause dell’intossicazione.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia a Luino, in provincia di Varese. Una coppia di anziani sono morti nel pomeriggio di ieri domenica 29 ottobre dopo essere arrivati in ospedale in codice rosso. Cosa sia successo è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma da una prima ricostruzione risulterebbe che la coppia – moglie di 84 anni e marito di 90, residenti a Colmegna – siano morti a causa di un'intossicazione da farmaci.

A trovarli in casa già privi di sensi è stata la figlia. La donna non riusciva mettersi in contatto con loro al telefono così si è immediatamente precipitata nella loro casa trovandoli già in fin di vita. Subito la chiamata al 118 e la corsa disperata in elisoccorso in ospedale in codice rosso dove sono stati subito ricoverati in terapia intensiva. Ma per loro non c'è stato più nulla da fare. I medici hanno confermato che la morte è stata provocata da un eccesso di farmaci che la coppia si sarebbe somministrata. Al momento i carabinieri di Luino hanno escluso il coinvolgimento di terze persone. Le indagini dovranno chiarire se marito e moglie hanno ingerito i farmaci senza essere consapevoli dell'eccessiva dosa oppure se il gesto era volontario. Nelle prossime ore continueranno le indagini dei militari. Bisognerà capire ora se la Procura procederà disponendo l'autopsia sul corpo dei due anziani o se si potrà procedere già a breve con il rito funebre.