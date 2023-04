Marco Moioli muore a 29 anni in moto: nel luogo dell’incidente passa per caso la fidanzata Il 29enne è morto in un incidente in moto a Bergamo. Sul luogo dello schianto si è trovata a passare, per caso, la fidanzata che ha subito riconosciuto lo scooter del ragazzo.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Marco Moioli (foto da Facebook)

Lunedì 24 aprile Marco Moioli di 29 anni è morto sul colpo in un incidente stradale in via Borgo Palazzo a Bergamo. Casualmente sul luogo dello schianto si è trovata a passare anche la sua fidanzata, che ha subito riconosciuto il suo scooter e si è fermata.

L'incidente in moto

Poco prima delle 10 del mattino di ieri, Marco Moioli si stava recando nel centro di Bergamo, a bordo del suo scooter, per partecipare al funerale del suocero della sorella.

Lungo la strada ha trovato una fila di auto che si erano fermate per far uscire una Fiat Panda dal parcheggio di un negozio. Il 29enne ha superato l'incolonnamento ed è stato colpito dall'auto che stava facendo manovra.

Alla guida della Panda un uomo di 86 anni e purtroppo lo schianto è stato così forte che il motociclista è morto sul colpo e, per lui, non c'è stato nulla da fare.

L'arrivo della fidanzata

Proprio a quell'ora, in quella stessa strada, si è trovata a transitare per caso la fidanzata di Marco Moioli, con cui conviveva da diverso tempo in una strada non lontana dal luogo dell'incidente.

La ragazza ha subito riconosciuto lo scooter Yamaha XMax del fidanzata e si è avvicinata preoccupata. È stata soccorso e aiutata dal personale del 118 intervenuto e da alcuni passanti.

I due fidanzati avevano appena rilevato un negozio di animali a Trevigli, sempre in provincia di Bergamo, ma – in attesa che l'attività decollasse – lui continuava a a lavorare anche come operaio alla alla Parmalat.