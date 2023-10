Mamma con tumore in stadio avanzato salvata dopo un intervento di 10 ore: “Non aveva altra possibilità” Una 51enne con un tumore ovarico in stadio avanzato è stata salvata all’ospedale di Vimercate (Monza). Secondo gli specialisti, la donna “non avrebbe avuto altre chance di sopravvivenza”. Dopo 10 ore di intervento e due giorni di ricovero, la paziente è potuta tornare a casa.

A cura di Enrico Spaccini

Il team dell’ospedale di Vimercate

Una donna di 51 anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore ovarico in stadio avanzato all'ospedale di Vimercate (in provincia di Monza e della Brianza). In tutto, l'operazione è durata dieci ore e ha richiesto un successivo ricovero di due giorni nel reparto di Rianimazione. La 51enne è stata poi dimessa ed è potuta tornare dai suoi due figli in Brianza.

Il ricovero per un tumore ovarico

A raccontare la vicenda è l'Asst Brianza che ha riportato la testimonianza della dottoressa Loredana Giacomantonio, direttrice di Ostetricia e Ginecologia all'ospedale di Vimercate. La paziente, P.I., era stata ricoverata alcuni giorni fa perché aveva un tumore ovarico in stadio avanzato.

Come primo intervento, i medici hanno deciso di avviare un trattamento chemioterapico che, però, non dava i risultati sperati: "Soltanto una lieve riduzione del tumore", hanno spiegato da Asst.

L'intervento di 10 ore

Così, in accordo con i chirurghi generali diretti dal primario Christian Cotsoglou, è stato deciso di procedere con l'operazione. Si trattava di un intervento chirurgico invadente. Come ha precisato la direttrice Giacomantonio, però, era necessario "per la sopravvivenza della paziente che non avrebbe avuto ulteriori chance rispetto alle sue aspettative di vita”.

In sala operatoria, poi, è emerso come la malattia tumorale si era già estesa anche nella cavità addominale della paziente. Per questo motivo, i chirurghi hanno proceduto con la "rimozione complessiva della patologia oncologica". In tutto, l'intervento è durato dieci ore.

Alla fine, la 51enne è stata consegnata "a una successiva terapia chemioterapica di mantenimento che inizierà nei prossimi giorni", conclude la direttrice. Dopo due giorni di ricovero in terapia intensiva, la paziente è stata dimessa ed è potuta tornare a casa.