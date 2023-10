Maltratta il padre malato e lo obbliga a dormire sul divano per prendersi la camera, 29enne arrestato Un 29enne è stato arrestato perché costringeva il padre malato a dormire sul divano e per aver distrutto i mobili di casa quando questo gli ha chiesto un po’ di silenzio per riposare. All’arrivo dei carabinieri, il giovane stava armeggiando con il gas della cucina minacciando di “far saltare in aria la casa”.

Un 29enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Luino (in provincia di Varese) per maltrattamento aggravato e minacce a pubblico ufficiale. Il giovane, già noto per aver dato in escandescenze in altre occasioni mentre era sotto effetto di droga e alcol, nella notte tra venerdì e sabato 14 ottobre, ha distrutto mobili, specchi e finestre dopo che suo padre, gravemente malato e coricato sul divano, gli aveva chiesto di poter dormire in pace visto che stava litigando con la sua compagna nella camera da letto. All'arrivo dei carabinieri, li ha aggrediti verbalmente e fisicamente prima di essere arrestato.

Costretto a dormire sul divano nonostante le patologie

Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dai militari, da tempo l'anziano era stato costretto a dormire sul divano nonostante le malattie invalidanti di cui soffre, come diabete, ipertensione e depressione. Già durante la scorsa estate erano state chiamate le forze dell'ordine per alcuni episodi di violenza domestica avvenuti all'interno di quell'appartamento di Luino lungo il fiume Tresa.

Erano quasi le 4 di sabato 14 ottobre quando l'uomo ha chiesto a suo figlio di abbassare la voce perché voleva dormire. Il 29enne, che si era ormai impossessato della camera da letto del genitore, stava litigando con la sua compagna. Invece di assecondare le richieste del padre, il giovane lo avrebbe minacciato: "Adesso spacco tutto e faccio saltare in aria la casa".

L'arresto

A quel punto, il 29enne avrebbe iniziato a distruggere i mobili della camera da letto, a distruggere specchi e finestre. Anche una televisione è stata scaraventata a terra, ma questo gesto è stato attribuito alla compagna del giovane che è stata denunciata per danneggiamenti.

All'arrivo dei carabinieri, il 29enne stava armeggiando con il gas in cucina. Durante l'arresto per maltrattamento contro familiari, i carabinieri sono stati aggrediti dal giovane anche fisicamente. Condotto in carcere, durante l'interrogatorio di convalida davanti al gip Alessandro Chionna si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ora il 29enne si trova agli arresti domiciliari nella casa della compagna ad Agra.