Maltempo in Lombardia, a Como il lago esonda e invade alcune strade Lombardia ancora alle prese col maltempo. Nonostante oggi sia tornato il sole, a causa delle piogge di ieri il lago di Como è esondato all’alba, con l’acqua che ha invaso alcune strade. Il Comune ha avvisato sul proprio sito: “Il lungolago Trieste è stato chiuso al traffico”. Nelle prossime ore il livello del lago è destinato ad aumentare ancora.

A cura di Redazione Meteo

Foto dal gruppo Facebook (Sei di Como se…)

Il lago di Como è esondato all'alba di oggi, giovedì 5 agosto, invadendo alcune strade del capoluogo di provincia. Sul sito del Comune di Como è apparso l'avviso: "A causa dell'esondazione del lago il lungolago Trieste è stato chiuso al traffico. Le auto provenienti da piazza Matteotti possono percorrere via Sauro in direzione Milano oppure passare da piazza Roma, via Cairoli, lungolario Trento e via Borgovico". Il livello del Lario è salito per effetto delle piogge che si sono abbattute ieri e nella notte sul Comasco e sul Lecchese, causando allagamenti e frane. Dal pomeriggio di ieri sono caduti mediamente dai 70 ai 160 millimetri di pioggia, che sono andati ad accumularsi su terreni già saturi per via delle precipitazioni dei giorni precedenti. Anche sul lago di Como si vedono gli effetti dei precedenti nubifragi: in acqua ci sono ancora grandi quantità di legname trasportato dalle forti piogge dei giorni scorsi.

Il livello del lago di Como è destinato a salire ancora

Nonostante sia tornato il sole, le piogge che hanno ingrossato fiumi e torrenti affluenti del lago continuano a far salire il livello del Lario. Alle 9 il livello del lago di Como era arrivato a un metro e 34 centimetri, crescendo di circa 20 centimetri in sei ore, e le previsioni sono che continui a salire anche nelle prossime ore. Per fortuna invece la situazione è migliorata a Dervio, nel Lecchese, dove si temeva per la possibile esondazione della diga di Pagnona a causa del torrente Varrone in piena. Il livello della diga si è abbassato e i 120 campeggiatori che erano stati fatti evacuare hanno potuto far ritorno nel loro camping.