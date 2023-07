Video di

Maltempo a Saronno, tromba d’aria si abbatte sulla città: alberi sradicati e tetti divelti Nella serata di ieri, sabato 29 luglio, a Saronno (Varese) una tromba d’aria ha sradicato alcuni alberi e divelto diversi tetti.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora maltempo in Lombardia. Nella serata di ieri, sabato 29 luglio, a Saronno (Varese) si è registrata una tromba d'aria. Le forti raffiche di vento hanno sradicato alcuni alberi e divelto diversi tetti. Non sembrerebbero esserci feriti, ma i residenti sono tornati a vivere nuovamente l'incubo che nei giorni precedenti aveva causato notevoli danni sul loro territorio e in tutta la Lombardia.

Il vento ha divelto diversi tetti e sradicato alcuni alberi

Intorno alle 23 si è avuto un primo temporale, ma le condizioni meteorologiche sono peggiorate dopo mezzanotte. Il vento ha infatti scoperchiato alcune coperture che erano state posizionate dopo le grandinate della scorsa settimana. Alcuni alberi sono caduti e sono state ribaltate transenne. Non solo: a causa della caduta di alberi, si sono registrati danni ai cavi elettrici. Questo ha provocato black out in diversi angoli della città.

Le vie e le piazze danneggiate dal maltempo

Diverse vie sono rimaste bloccate: in particolare piazza Cavalieri dove sono caduti molti alberi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere i detriti. In via Milano si è allagato il sottopasso e una automobile è rimasta bloccata nell'acqua alta. Anche vicino al cimitero maggiore sono caduti alcuni alberi che hanno tranciato i cavi elettrici causando così un black out.

A rimanere particolarmente danneggiato, come riporta il giornale locale Il Saronno, è il centro città: in viale Rimembranze ci sono diversi alberi caduti su alcune automobili posteggiate. In via Piave il vento ha strappato la copertura di un cantiere edile. In viale Lombardia, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per deviare il traffico. In via Cerviania, una automobile è rimasta bloccata nel sottopasso.