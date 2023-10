Maltempo a Milano, allerta meteo fino a domenica 22 ottobre: previsti temporali Fino a domani, domenica 22 ottobre, sarà prevista allerta meteo gialla a Milano: saranno monitorati anche i livelli dei fiumi Seveso e Lambro.

A cura di Ilaria Quattrone

Per la giornata di domani, domenica 22 ottobre, è stata diramata un'allerta meteo gialla dal centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per la città di Milano: per domani, infatti, sono previsti temporali. L'allerta riguarda anche il rischio idrogeologico e idraulico. Il Comune di Milano suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. Inoltre consigliano di mettere in sicurezza gli oggetti e i vasi sui balconi e tutto ciò che può essere spostato dal vento.

La Protezione Civile controllerà i livelli dei fiumi Seveso e Lambro

Inoltre il Centro operativo comunale della Protezione civile ha spiegato che terranno monitorati i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. L'allerta meteo non riguarderà solo la città di Milano. Da oggi ci saranno precipitazioni anche su Alpi e Prealpi, temporali di debole o di intensità moderata. In serata potrebbero esserci temporali anche sulla pianura, in particolare sui settori settentrionali e centrali. Sui settori prealpini e di pianura centro-occidentali, potrebbero esserci temporali con accumuli locali fino a 40-60 millimetri. Potrebbe anche grandinare e potrebbero esserci forti raffiche di vento. Il maltempo potrebbe prolungarsi fino a domani.

L'allerta meteo nel resto della Lombardia

In Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina e Valcamonica ci sarà allerta gialla fino a mezzanotte per rischio idrogeologico e idraulico. In Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi Orientali ci sarà invece, sempre fino a mezzanotte, allerta gialla per rischio idrogeologico.

Sui Laghi e Prealpi Varesine, sul Lario e Prealpi Occidentali ci sarà allerta gialla per rischio temporali fino a domenica 22 ottobre. Sempre sul Lario e Prealpi Occidentali ci sarà allerta gialla il rischio idrogeologico così come sulle Orobie Bergamasche e in Pianura Centrale. Sempre in queste due aziende, ci sarà allerta gialla fino a domani per rischio idraulico e temporali.