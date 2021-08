Maltempo a Lecco, preoccupa la diga di Pagnona: “A rischio esondazione, non uscite di casa” Forti piogge stanno cadute nella provincia di Lecco oggi mercoledì 4 agosto. A Dervio la preoccupazione ora è per la diga di Pagnona che “ha raggiunto i cinquanta metri cubi al secondo, per cui siamo in allerta e rischio esondazione. Non uscire se non strettamente necessario”, lanciano l’allarme dal Comune.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Sono le 19.50 di oggi mercoledì 4 agosto quando dal Comune di Dervio scatta l'allarme di rischio esondazione a causa delle forti piogge che sul territorio hanno già fatto scattare l'allerta meteo arancione. A Dervio la preoccupazione ora è per la diga di Pagnona che "ha raggiunto i cinquanta metri cubi al secondo, per cui siamo in allerta e rischio esondazione. Si consiglia di spostare le auto dai box. Non uscire se non strettamente necessario", come spiegano con un messaggio dal Comune. La paura è che gli abitanti rivivano quanto accaduto la notte tra l’11 e il 12 giugno del 2019 quando a causa della pioggia incessante la diga di Pagnona non riuscì a contenere l'acqua e Dervio finì sott’acqua insieme a Premana, Valvarrone e Sueglio.

La diga dei Pagnona esondata nel 2019 per i forti temporali

Ancora pioggia e temporali a Lecco e Como

Non si placa il maltempo nelle province di Lecco e Como. Qui non sono bastati i gravi disagi dei giorni scorsi: oggi temporali e forti piogge hanno ancora messo in ginocchio le due province. Il danno più grave fino ad ora è una frana di grosse dimensioni che è caduta sulla strada provinciale tra Bellano e Taceno: la carreggiata è stata bloccata in tutte e due le direzioni. Da quanto si apprende per fortuna nessuna auto e persona è rimasta coinvolta. Intanto come riporta Lecco Today, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco che stanno procedendo a mettere in sicurezza la zona e a liberare la strada. E ancora: a Como invece il lago è a pochi centimetri dall'esondazione, mentre in altre zone della provincia torrenti in piena e tombini fuori controllo hanno già provocato molti danni.