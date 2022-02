Madre regala il proprio rene al figlio nel giorno del suo compleanno e gli salva la vita Una donna ha accompagnato il figlio al Policlinico di Milano per donargli un rene e permettergli di avere una nuova vita.

Immagine di repertorio

Nel giorno del suo compleanno, il regalo più grande non l'ha ricevuto, l'ha fatto. Una donna ha accompagnato il figlio al Policlinico di Milano per donargli un rene e permettergli di avere una nuova vita. Una bella storia raccontata proprio dal nosocomio milanese che con questo, ha fatto registrare i 500 trapianti di rene da vivente.

Madre regala al figlio un rene per scongiurare la dialisi

Il figlio, poco meno che cinquantenne, era in procinto di dover cominciare la dialisi a causa di una grave insufficienza renale. L'unica strada per evitare il trattamento, era il trapianto, ma la lista d'attesa era lunga. Per questo motivo, sondando altre opzioni, madre e figlio hanno scoperto che la prima era compatibile a donare il proprio organo in favore dell'erede e che tale regalo non avrebbe compromesso il quadro clinico della donna. Così, decidono di prendere il primo treno per Milano e sottoporsi al doppio intervento. Dapprima, il team medico del Policlinico guidato dal dottor Mariano Ferraresso ha estratto il rene dalla madre e poi è stato impiantato nel corpo del figlio.

Intervento perfettamente riuscito

"Il trapianto di rene da donatore vivente è una procedura ancora poco praticata in Italia. Il più delle volte viene vista come ultima scelta dopo lunghi periodi di attesa di un rene da donatore deceduto, anche se i risultati internazionali ci dicono che questa è la prima opzione da prendere in considerazione, specialmente quando ancora la dialisi non è iniziata", ha detto il dottor Ferraresso, che ha aggiunto: "Nel nostro caso, per arrivare all'intervento, entrambi hanno dovuto perdere tra i 15 e i 20 kg di peso mentre la mamma donatrice ha smesso di fumare dopo 40 anni i suoi due pacchetti di sigarette giornalieri". Il doppio intervento è perfettamente riuscito e sia madre che figlio stanno bene. Il pericolo della dialisi è solo un brutto ricordo.