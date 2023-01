Corrono con l’auto e si schiantano contro un muro: coppia di ventenni in gravi condizioni Un impatto violento, tale da disintegrare un muro e una vetrina di un negozio. È successo domenica 15 gennaio intorno alle 4 a Cittiglio (Varese): l’uscita di strada e l’impatto sarebbero dovuti all’elevata velocità del mezzo.

Foto di repertorio

Un impatto violento, tale da disintegrare un muro e una vetrina di un negozio. È successo domenica 15 gennaio intorno alle 4, sulla strada statale che collega Cittiglio a Laveno Mombello, nella zona del lago Maggiore (Varese), in direzione Laveno. A bordo dell'auto che si è schiantata una coppia di giovanissimi fidanzati, 20 anni lui e 21 lei: secondo le prime ricostruzioni il motivo sarebbe da attribuire alla forte velocità del mezzo, in un tratto urbano dove il limite è fissato a 50 km/h. I due sono attualmente ricoverati in gravi condizioni.

La dinamica dell'incidente di Cittiglio

I rilievi dell’incidente sono affidati ai militari della compagnia di Luino. Ma da una prima ipotesi emerge già che l’uscita di strada e l’impatto contro il muro sarebbero dovuti all’elevata velocità del mezzo, in un tratto di strada urbana dove il limite è di 50 km/h e che in più si trova proprio a ridosso di un incrocio con semafori. Sul posto, dopo lo schianto, sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che per liberare i due giovani dalle lamiere sono stati costretti a usare i divaricatori. Successivamente, si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e delle verifiche sullo stabile: si tratta di un negozio di pompe funebri di Cittiglio.